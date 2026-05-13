Eine beliebte Supermarktkette hat ihre Schließung angekündigt: Was ist bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Unternehmen hat den strategischen Rückzug aus dem Einzelhandelsgeschäft angekündigt Die Supermarktkette „Arsen“ hat die Schließung aller Filialen in der Ukraine offiziell bestätigt und den Rückzug aus dem Einzelhandelsgeschäft angekündigt. Einem Teil der Mitarbeiter sollen neue Arbeitsplätze angeboten werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf bestätigte Informationen der Pressestelle des Unternehmens in einem Kommentar für ZAXID.NET.