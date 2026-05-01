Die Ukraine könnte 2027 zur Unterzeichnung eines EU-Beitrittsabkommens bereit sein, so Katschka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach einer möglichen Unterzeichnung des Vertrags wäre der Prozess jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Ukraine könnte innerhalb von 12 bis 18 Monaten die meisten Verhandlungskapitel zum EU-Beitritt abschließen und bereits 2027 zur Unterzeichnung des Beitrittsvertrags übergehen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der stellvertretende Ministerpräsident für europäische und euro-atlantische Integration, Taras Katschka, während der Fragestunde im Parlament.