Die Ukraine schlägt vor, den Namen von Georgien zu ändern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Parlament hat einen Entschließungsentwurf über die Verwendung des historischen Namens von Georgien Sakartvelo in der Ukraine registriert. Das Dokument mit der Kartennummer 9329 wurde auf der Website des Parlaments veröffentlicht.

In der Begründung heißt es, dass Tiflis seit 15 Jahren versucht, seine internationalen Partner davon zu überzeugen, den Namen Georgien, der als russifiziert gilt, fallen zu lassen.

Die Georgier fordern, den historischen Namen ihres Landes – Sakartvelo – zu verwenden.

„Der Name Georgien wird weltweit von etwa 20 Ländern, einschließlich der Ukraine, verwendet. Bei den meisten dieser Länder handelt es sich um postsowjetische Länder oder solche, die unter erheblichem sowjetischem Einfluss standen. Georgien wird in Russland als Staat bezeichnet, Georgien ist ein imperialer Name, und die gleiche Übersetzung Georgien ist das Ergebnis der Übersetzung aus dem Russischen“, heißt es in der Erläuterung.

Die Initiatoren der Resolution erklärten, dass bereits eine Reihe von Ländern den Namen Georgien in offiziellen Dokumenten abgelehnt haben, darunter Südkorea, Litauen, Israel und Japan.

„Die Beziehungen der Ukraine zu Georgien sind tiefgreifend und vielschichtig, aber einer der Schritte zur weiteren Annäherung seitens der Ukraine könnte die offizielle Verwendung des historischen Namens Georgiens – Sakartvelo – sein“, fügten die Initiatoren der Resolution hinzu.

Außerdem schlägt der Resolutionsentwurf vor, das georgische Volk (Georgier) als Kartvels zu bezeichnen.

Nachrichten von Korrespondent.net in Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet