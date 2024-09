Das ukrainische Parlament hat mit den Beratungen über den Entwurf des Staatshaushalts 2025 begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Abgeordneten haben bis zum 1. Oktober Zeit, Vorschläge zu machen, und die erste Abstimmung wird vor dem 20. Oktober stattfinden.

Die Werchowna Rada hat mit der Beratung des Entwurfs des Staatshaushalts für 2025 begonnen. Darüber berichtete der Volksabgeordnete Jaroslaw Schelesnjak in Telegram am Freitag, den 20. September.

„Die Rada beginnt mit der Anhörung des Haushaltsentwurfs 2025. Danach beginnt die Frist für die Einreichung von Vorschlägen zum Haushaltsentwurf bis zum 01. Oktober und Mitte Oktober (spätestens am 20.) wird bereits die erste Abstimmung stattfinden“, schrieb Schelesnjak.

Wir erinnern daran, dass die Regierung am 13. September den Entwurf des Staatshaushalts für das nächste Jahr verabschiedet hat. Und am nächsten Tag wurde in der Rada ein Entwurf des Staatshaushalts für 2025 eingebracht.

In der Zwischenzeit hat Korrespondent.net detailliert aufgeschlüsselt, was genau im Haushaltsentwurf für das nächste Jahr enthalten ist: wie viel man für die Verteidigung, die soziale Sicherheit und so weiter ausgeben will.