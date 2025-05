Durch die Dreharbeiten für den Film der Invasoren waren Teile der Region Donezk ohne Kommunikation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Backbone-Glasfaserkommunikationskabel zwischen Mariupol, Wolnowacha und Donezk wurde beschädigt.

Die Dreharbeiten zu einem russischen Spielfilm über die Ereignisse des Jahres 2022 in Mariupol haben dazu geführt, dass die Kommunikation und das Internet in dem vorübergehend besetzten Teil der Region Donezk unterbrochen wurden. Dies berichtete die Moscow Times am Mittwoch, den 14. Mai.

Wie das sogenannte „Ministerium für digitale Transformation der Volksrepublik Donezk“ mitteilte, haben die Dispatcher von Ugletelecom am 11. Mai Schäden am Backbone-Glasfaserkabel zwischen Mariupol, Wolnowacha und Donezk festgestellt. Infolgedessen verloren eine Reihe von lokalen Betreibern sowie Einheiten des russischen Verteidigungsministeriums ihre Haupt- und Backup-Datenkanäle.

„Leider wurden weder das Drehbuch noch Konsultationen zu den Dreharbeiten mit Vertretern der Telekommunikationsbetreiber durchgeführt. Die Filmcrew war der Meinung, dass sie „das Recht auf jede Aktion hat“, so das „Ministerium für digitale Transformation der Volksrepublik Donezk.“

Die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten, bei denen 170 Meter Kabel ausgetauscht wurden, wurden erst in der Nacht zum 12. Mai abgeschlossen. Gleichzeitig begannen die Reparaturarbeiten erst nach dem Eingreifen der Strafverfolgungsbehörden, da der Zugang zur Unglücksstelle eingeschränkt war. Unterdessen erklärte die Filmgesellschaft, die den Film in Mariupol dreht, dass die Dreharbeiten in der Stadt Anfang Mai abgeschlossen wurden und die von der „Donezker Volksrepublik" verbreiteten Informationen angeblich nicht der Realität entsprechen.