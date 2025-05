Die Zahl der Masernfälle in der Ukraine ist um das 20-fache gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die höchste Zahl von Masernfällen wurde in den Regionen Transkarpaten, Tscherniwzi und Odessa verzeichnet.

In der Ukraine sind in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 472 Menschen an Masern erkrankt, das sind mehr als 20,5 Mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Darüber berichtet das Zentrum für öffentliche Gesundheit des Ministeriums für Gesundheit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Anstieg im letzten Jahr begann: damals stieg die Zahl der Fälle um das 6,6-fache – von 65 im Jahr 2023 auf 433 im Jahr 2024.

Die meisten Fälle wurden in den Regionen Transkarpaten, Tscherniwzi und Odessa verzeichnet. Auch in den beiden letztgenannten Regionen gab es jeweils einen tödlichen Fall – es waren Kinder im Alter von 10 Jahren bzw. 9 Monaten. Beide Kinder waren gleichzeitig schwer erkrankt.

Nach Angaben der CDC sind Masernausbrüche in der Ukraine zyklisch und treten durchschnittlich alle 5-6 Jahre auf. Der wichtigste Weg, um solche Ausbrüche zu verhindern, ist die Sicherstellung einer 95-prozentigen Abdeckung bei den Schutzimpfungen.