Ein neuer Abgeordneter der Partei „Golos“ wird in das Parlament einziehen: Was ist über ihn bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Kandidat war an Wahlen in Georgien, Spanien und Kirgisistan beteiligt Die Zentrale Wahlkommission hat beschlossen, Mykola Davydiuk als Abgeordneten der Ukraine zu registrieren. Der Kandidat hat bereits die erforderlichen Unterlagen und seinen Antrag eingereicht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung der Zentralen Wahlkommission der Ukraine.

Während ihrer ordentlichen Sitzung prüfte die Zentrale Wahlkommission die von Mykola Davydiuk eingereichten Unterlagen und registrierte ihn gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen als Abgeordneten der Ukraine.

Die Entscheidung wurde nach Prüfung der eingereichten Unterlagen und unter Einhaltung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens zur Erteilung des Abgeordnetenmandats getroffen.

Mykola Davydiuk wurde bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 21. Juli 2019 gewählt. Er kandidierte im landesweiten Mehrmandatswahlkreis für die Partei „Holos“.

Auf der Wahlliste der politischen Kraft stand Davydiuk unter der Nummer 27.

Trotz der Registrierung durch die Zentrale Wahlkommission wird Mykola Davydiuk das Amt des Abgeordneten erst nach Erfüllung des in der Verfassung vorgesehenen Verfahrens antreten.