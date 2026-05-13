Russland hat Anlagen von „Naftohas“ in zwei Regionen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russland hat am 13. Mai erneut die Infrastruktur von Naftohas in zwei Regionen der Ukraine angegriffen.

Russland hat am 13. Mai erneut die Infrastruktur von „Naftohas“ in zwei Regionen der Ukraine angegriffen.

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende der Nationalen Aktiengesellschaft „Naftohas der Ukraine“, Serhij Koretskyj, mit.

„In der Region Charkiw hat eine feindliche Drohne eine Gasförderanlage beschädigt. Auch unser Betrieb in der Region Schytomyr wurde angegriffen“, erklärte Koretskyj.

Er betonte, dass es diesmal keine Verletzten gab.