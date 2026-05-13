Zum ersten Mal werden Ausschreibungen für Minenräumarbeiten auf privaten landwirtschaftlichen Flächen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Das Zentrum für humanitäre Minenräumung (ZHR) hat erstmals Auktionen für Minenräumungsdienstleistungen auf landwirtschaftlichen Flächen ausgeschrieben, die sich im Besitz privater Haushalte befinden.
Dies teilt die Pressestelle des Wirtschaftsministeriums mit.
Derzeit sind zwei solcher Auktionen im System. Die Flächen, die im Rahmen des Haushaltsprogramms „Humanitäre Minenräumung“ geräumt werden sollen, befinden sich im Bezirk Isjum in der Oblast Charkiw.
„Nach dem Start des diesjährigen Programms ‚Humanitäre Minenräumung‘ haben wir über hundert Anträge von Landwirten und Einzelunternehmern auf die Räumung von mehr als 25.000 Hektar erhalten. Und die meisten Anträge stammen eben von privaten Haushalten“, sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Ihor Bezkaravainy.
Das ZGR hat eine Ausschreibung für die Minenräumung eines 4 Hektar großen Grundstücks mit einem Startpreis von 505.000 Hrywnja veröffentlicht.
Das Gebiet liegt in der Nähe von Suligivka (Bezirk Isjum) und ist mit Antifahrzeugminen, nicht detonierten Sprengkörpern und zurückgelassenen Munitionsresten verseucht.
Bei einer weiteren Ausschreibung werden die Teilnehmer um das Recht konkurrieren, ein 0,59 Hektar großes Gebiet in der Nähe des Dorfes Wowtschyj Jar (Bezirk Isjum) zu räumen. Der Startpreis für die Arbeiten beträgt 75.300 Hrywnja.
Das Gelände ist mit Antipersonen- und Antifahrzeugminen, nicht detonierten Sprengkörpern sowie Streumunition verseucht.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“