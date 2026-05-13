Zum ersten Mal werden Ausschreibungen für Minenräumarbeiten auf privaten landwirtschaftlichen Flächen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Zentrum für humanitäre Minenräumung (ZHR) hat erstmals Auktionen für Minenräumungsdienstleistungen auf landwirtschaftlichen Flächen ausgeschrieben, die sich im Besitz privater Haushalte befinden.

Dies teilt die Pressestelle des Wirtschaftsministeriums mit.

Derzeit sind zwei solcher Auktionen im System. Die Flächen, die im Rahmen des Haushaltsprogramms „Humanitäre Minenräumung“ geräumt werden sollen, befinden sich im Bezirk Isjum in der Oblast Charkiw.

„Nach dem Start des diesjährigen Programms ‚Humanitäre Minenräumung‘ haben wir über hundert Anträge von Landwirten und Einzelunternehmern auf die Räumung von mehr als 25.000 Hektar erhalten. Und die meisten Anträge stammen eben von privaten Haushalten“, sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Ihor Bezkaravainy.

Das ZGR hat eine Ausschreibung für die Minenräumung eines 4 Hektar großen Grundstücks mit einem Startpreis von 505.000 Hrywnja veröffentlicht.

Das Gebiet liegt in der Nähe von Suligivka (Bezirk Isjum) und ist mit Antifahrzeugminen, nicht detonierten Sprengkörpern und zurückgelassenen Munitionsresten verseucht.

Bei einer weiteren Ausschreibung werden die Teilnehmer um das Recht konkurrieren, ein 0,59 Hektar großes Gebiet in der Nähe des Dorfes Wowtschyj Jar (Bezirk Isjum) zu räumen. Der Startpreis für die Arbeiten beträgt 75.300 Hrywnja.

Das Gelände ist mit Antipersonen- und Antifahrzeugminen, nicht detonierten Sprengkörpern sowie Streumunition verseucht.