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Der Ministerrat hat die Aufsichtsräte von „Ukrenerho“ und „Gas Transport System Operator“ neu besetzt: Was ist über die neuen Experten bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Die Regierung hat die neuen staatlichen Vertreter offiziell bestätigt. Das Ministerkabinett der Ukraine hat die neuen staatlichen Vertreter in den Aufsichtsräten der strategischen Energieunternehmen – der NEC „Ukrenerho“ und der „Gas Transport System Operator of Ukraine“ – bestätigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Wirtschaftsministerium der Ukraine.

Die Regierung gab bekannt, dass dem Aufsichtsrat der NEC „Ukrenerho“ folgende Personen angehören:

  • - verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Energiesektor und war zuvor als stellvertretender Energieminister tätig.
  • - Experte für staatliche Wirtschaftspolitik, ehemaliger Beamter im Büro des Präsidenten der Ukraine.
  • - Stellvertretender Wirtschaftsminister, Spezialist für strategische Planung und das Management großer Industrieanlagen.

Zum staatlichen Vertreter im Aufsichtsrat der GmbH „Betreiber des Gasfernleitungsnetzes der Ukraine“ wurde Anton Bendik ernannt, der sich auf Krisenmanagement und Finanzmanagement spezialisiert hat.

Details zur Auswahl

Das Auswahlverfahren wurde vom Nominierungsausschuss unter der Schirmherrschaft des Wirtschaftsministeriums unter Beteiligung von Vertretern des Finanzministeriums, des Energieministeriums sowie internationaler Partner, darunter der EBRD, der IFC, der EU-Vertretung und des Wirtschaftsombudsmanns, durchgeführt.

Zuvor, am 24. April, hatte die Regierung zudem die staatlichen Vertreter für den Aufsichtsrat der PrJSC „Ukrhydroenergo“ ernannt – dies sind Witalij Petruk und Eduard Denysov.

Kurs auf energetische Stabilität

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 224

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