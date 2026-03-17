Für die beiden insolventen Banken bewerben sich 11 Käufer – FGVO

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Fristen für die offenen Ausschreibungen zur Suche nach Investoren für die Veräußerung der insolventen Aktiengesellschaften „Pervyi Investitsionnyi Bank“ und „Motor-Bank“ wurden bis zum 24. März verlängert.

Dies teilt der Einlagensicherungsfonds für Privatpersonen mit.

„Aufgrund des großen Interesses am Markt hat der Einlagensicherungsfonds die Fristen für die Ausschreibungen zur Abwicklung der insolventen Aktiengesellschaften „Motor-Bank“ und „PIN-Bank“ verlängert“, heißt es in der Mitteilung.

Die Ausschreibungsfristen wurden bis zum 24. März verlängert, und der Stichtag für die Prüfung der eingereichten Angebote sowie die Ermittlung der Gewinner der offenen Ausschreibungen wurde auf den 31. März verschoben

Entsprechend wurden die Fristen für die Einreichung von Anträgen auf Zugang zum Datenraum der beiden Banken automatisch bis zum 17. März verlängert.

„Das Interesse an diesen Banken ist sehr groß. 11 potenzielle Käufer haben sich für die Einsichtnahme in die Vermögenswerte im virtuellen Datenraum angemeldet; in der nächsten Phase erwarten wir Ausschreibungsangebote“, betonte die stellvertretende Verwaltungsdirektorin des Fonds, Wiktoria Stepanets.

Ihren Angaben zufolge handelt es sich dabei nicht nur um ukrainische, sondern auch um internationale Investoren, die bestrebt sind, ihr Geschäft auszubauen und einen neuen Markt zu erschließen. Gleichzeitig müssen die Investoren ihre tatsächliche Fähigkeit zum Erwerb einer Bank gegenüber der Nationalbank der Ukraine durch eine Vorqualifizierung und/oder die Genehmigung des Erwerbs einer wesentlichen Beteiligung an der Bank nachweisen.