Warum lockert die Nationalbank ihre Geldpolitik nicht?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Geldpolitik der Nationalbank ist heute ein Schutzmechanismus für die Wirtschaft . Die Entscheidung der Nationalbank, den Leitzins bei 15 % zu belassen, ist keine Pause bei der Lockerung der Geldpolitik, sondern eine Reaktion auf eine neue Inflationswelle und globale wirtschaftliche Veränderungen.

Zu den Gründen für die jüngste Entscheidung der Nationalbank der Ukraine bezüglich des Leitzinses in einer Kolumne von Wassyl Furman, Mitglied des Rates der Nationalbank der Ukraine, für RBK Ukrajina.