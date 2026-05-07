Die jährliche Inflationsrate in der Ukraine ist auf 8,6 % gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Verbraucherpreise in der Ukraine stiegen im April gegenüber dem Vormonat um 1,4 %; im Jahresvergleich beschleunigte sich die Inflation auf 8,6 %. Dies teilte der Staatliche Statistikdienst mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kerninflation im April 2026 im Vergleich zum März 0,9 % und im Vergleich zum April 2025 7,6 % betrug.

Auf dem Verbrauchermarkt stiegen die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke im vergangenen Monat um 1,9 %.

Am stärksten (um 16,7 %) verteuerten sich Getreideverarbeitungsprodukte. Die Preise für Zucker, Sonnenblumenöl, Brot, Teigwaren, Fisch und Fischprodukte, Fleisch und Fleischprodukte, Obst, Gemüse sowie Reis stiegen um 3,6 % bis 1,5 %.

Gleichzeitig wurden Eier um 3,4 % günstiger, während die Preise für Butter, Käse und Schmalz um 1,5 % bis 0,5 % sanken.

Die Preise für alkoholische Getränke und Tabakwaren stiegen um 1,2 %, was auf einen Preisanstieg bei Tabakwaren um 1,8 % zurückzuführen ist.

Die Preise für Transport stiegen um 4,7 %, was hauptsächlich auf den Preisanstieg bei Kraftstoffen und Schmierstoffen um 7,9 % sowie bei den Fahrpreisen im Straßen- und Schienenpersonenverkehr um 6,5 % bzw. 4,4 % zurückzuführen ist. Im Jahresvergleich betrug der Preisanstieg bei den Transportkosten 19,1 % und bei den Kraftstoffen 36,1 %.

Zur Erinnerung: Die Nationalbank der Ukraine hat ihre Prognosen zur Inflationsrate und zum BIP-Wachstum nach unten korrigiert. Die Nationalbank der Ukraine schätzte das reale BIP-Wachstum im ersten Quartal auf 0,2 %, während sie noch im Januar von 2,4 % ausgegangen war.

Die Industrieinflation lag bei über 36 % – Staatliches Statistikamt