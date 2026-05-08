Die Nationalbank der Ukraine hat im April drei Finanzunternehmen wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Finanzüberwachung mit Geldstrafen belegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Nationalbank der Ukraine hat im April 2026 gegen vier Nichtbanken-Finanzinstitute Sanktionen wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Vorschriften im Bereich der Finanzüberwachung verhängt.

Dies teilt die Pressestelle der Nationalbank der Ukraine mit.

So wurden die Gesellschaften „VFS Ukraine“, „Tormes-Capital“ und „FC Capital-Dnipro“ jeweils mit einer Geldstrafe in Höhe von 51.000 Hrywnja wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Erstellung der statistischen Berichterstattung belegt, die unter besonderen Umständen an die Nationalbank der Ukraine zu übermitteln ist.

Gegen die PT „Dila Lombard“ wurde eine schriftliche Verwarnung wegen der nicht fristgerechten Einreichung der Berichterstattung bei der Nationalbank verhängt.