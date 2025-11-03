In der Region Dnipro und Saporischschja waren Explosionen zu hören: Was hat sie verursacht?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 3. November waren in den Regionen Dnipro und Saporischschja Explosionen zu hören. Die Russen haben ballistische Raketen auf diese Regionen abgefeuert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegramkanal Suspilne Dnipro, den Kanal des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow und die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„In Dnipro waren Explosionsgeräusche zu hören, berichteten Korrespondenten von Suspilne“, hieß es in der Nachricht um 04:04 Uhr.

Zur gleichen Zeit schrieb Fedorow über Explosionen in der Region Saporischschja. Später stellte er klar, dass es vier Explosionen im Bezirk Saporischschja gab. Die Folgen werden derzeit untersucht.

Vor diesen Explosionen warnte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine vor der Bedrohung durch ballistische Raketen und der Entdeckung eines Hochgeschwindigkeitsziels in Richtung Dnipro/Saporizhzhia. Daraufhin rief das Militär die Einwohner von Dnipro auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Inzwischen ist bekannt, dass auch die Bedrohung durch ballistische Raketen aus dem Nordosten hinzugekommen ist. Danach entdeckte die Luftwaffe Hochgeschwindigkeitsziele, die in Richtung der Region Sumy flogen.

Wo der Alarm ausgelöst wurde

Ab 04:19 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, wird das Signal in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Tscherkassy, Kropywnyzkyj, Odessa, Mykolajiw, Charkiw, Dnipro, Saporischschja, Cherson und Donezk weitergegeben.

Explosionen in Dnipro und Saporischschja