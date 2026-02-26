Mord an Portnov: Die Medien haben Einzelheiten über den Festgenommenen bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Festgenommene stammt aus der Region Donezk. Ein weiterer Komplize, sein Bruder, hält sich derzeit in Russland auf.

Der Mann, der wegen des Verdachts auf Mord an dem ehemaligen ukrainischen Politiker und Juristen Andrej Portnow festgenommen wurde, ist ukrainischer Staatsbürger. Er hatte zwei Komplizen. Dies berichtete die Ukrainske Prawda am Mittwoch, 25. Februar, unter Berufung auf eigene Quellen in den Sicherheitsdiensten.

Die Gesprächspartner der Zeitung wiesen darauf hin, dass der festgenommene ukrainische Staatsbürger aus der Region Donezk stammt.

Ein weiterer Komplize – der Bruder des Festgenommenen – hält sich derzeit in Russland auf.

Nach Angaben der Quellen der Zeitung waren die Brüder während des Angriffs auf Portnov mit Schusswaffen bewaffnet.

Ein dritter Komplize, der den Killern die Flucht sicherte, wird ebenfalls gesucht.

Zur Erinnerung: Am Mittwoch nahm die spanische Polizei in Deutschland einen Verdächtigen im Mordfall Portnow fest.