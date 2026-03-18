Die Unbemannten-System-Truppen haben in anderthalb Tagen über 900 Angreifer ausgeschaltet – „Madyar“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den letzten anderthalb Tagen haben die Soldaten der Unbemannten-System-Streitkräfte mehr als 900 russische Angreifer auf einem hundert Kilometer langen Frontabschnitt in den Oblasten Donezk und Saporischschja ausgeschaltet.

Quelle: Major Robert „Madyar“ Brovdi, Kommandeur der Drohnentruppen, in den sozialen Netzwerken

Zitat: „Über 900 Kriecher haben die ‚Vögel‘ der Unbemannten-System-Streitkräfte innerhalb von nur anderthalb Tagen auf einem Frontabschnitt von genau 100 Kilometern (Rodynske–Hulajpole) in den Sarg gepackt.“

Details: Die Pressestelle der SBS präzisierte gegenüber „Ukrajinska Prawda“, dass es sich um Verluste des Gegners in Form von Getöteten und Verwundeten handelt.

Brovdi merkt an, dass der plötzliche Wetterumschwung am 17. und 18. März an den drei kritischsten Abschnitten der Donezk- und Saporischschja-Richtungen (die Abschnitte Dobropil, Pokrow und Huliaipole) sowie der vom Feind geplante Start der Frühjahrs- und Sommeroffensive den Feind dazu veranlasst hätten, unter dem Deckmantel des im März lang erwarteten schlechten Wetters seine Angriffsaktionen wieder aufzunehmen.

Nach Angaben des Kommandanten setzte der Feind auf Unsichtbarkeit, was jedoch nicht funktionierte.

Zitat: „!!900 in anderthalb Tagen – das ist ein neuer Rekord. Ehre sei den Herren der Vogel-Subkultur der SBS. Die Kollegen der BPS-Drohnenbrigaden haben ebenfalls hervorragende Arbeit geleistet. Und die Verteidiger am Boden waren unübertroffen – in anderthalb Tagen hat der Feind keinen einzigen Abschnitt auf dem oben genannten Abschnitt durchbrechen können. Die Gesamtverluste der Angreifer sind hingegen deutlich höher. Halten wir die Formation, denn der Rest des März wird noch ein harter und langwieriger Kampf.“