Litauen wird beim Bau einer Brücke in Kiew helfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Kiew wird eine neue Brücke im Park an der Pririchna-Straße im Bezirk Obolon gebaut; die Baukosten werden von Litauen finanziert.

Dies teilte der stellvertretende Vorsitzende der Stadtverwaltung von Kiew, Valentin Mondriivskyj, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Projekt im Rahmen einer Partnerschaft zwischen den Hauptstädten der Ukraine und Litauens umgesetzt wird. Die Bauarbeiten werden aus Mitteln der Stadtverwaltung der litauischen Hauptstadt Vilnius sowie des Fonds für Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe der Republik Litauen finanziert.

Im Februar genehmigte der Kiewer Stadtrat einen Vertrag über partnerschaftliche Hilfe seitens Litauens für den Bau der Parkbrücke.

Die Fußgängerbrücke wird über den Flussarm nach dem Vorbild der Mindaugas-Brücke in Vilnius errichtet.

Die Idee zu diesem Bauwerk entstand als Symbol für die langjährige Partnerschaft zwischen Kiew und Vilnius und als Zeichen der Unterstützung für die Ukraine während des Krieges.