Die Ukrsalisnyzja hat vor Zugverspätungen in zwei Regionen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Zug Nr. 6449 Konotop – Nischin hat eine Verspätung von 1,5 Stunden, der Zug Nr. 6452 Nischin – Konotop eine Verspätung von 1 Stunde und 15 Minuten.

Ukrsalisnyzja hat vor Zugverspätungen in den Regionen Sumy und Tschernihiw gewarnt. Dies teilte die Pressestelle des Unternehmens am Mittwoch, dem 18. März, mit.

„Aus Sicherheitsgründen kommt es in den Regionen Sumy und Tschernihiw zu Verspätungen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Zug Nr. 6449 Konotop – Nischin eine Verspätung von +1,5 Stunden aufweist, der Zug Nr. 6452 Nischin – Konotop eine Verspätung von +1 Stunde 15 Minuten.

Zur Erinnerung: Russische Streitkräfte haben die Eisenbahninfrastruktur in der Region Tschernihiw angegriffen. Der Lokführer und sein Assistent wurden dabei verletzt. Am 14. September traf eine russische Drohne einen Zug in der Nähe von Sumy; die Fahrgäste wurden evakuiert.