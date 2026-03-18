Selenskyj kündigte die Einführung neuer Drohnenmodelle an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ukrainische Ingenieure haben Drohnen entwickelt, die im Ozean eingesetzt werden können; derzeit befinden sich Unterwassersysteme in der Entwicklung.

Die Ukraine wird in Kürze über Drohnen verfügen, die im Meer eingesetzt werden können; zudem arbeiten Experten an der Entwicklung von Unterwassersystemen. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, dem 17. März, in einer Ansprache vor dem britischen Parlament mit.

Er wies darauf hin, dass die Ukraine mit einfachen Kamikaze-Meeresdrohnen begonnen habe. Anschließend habe sie Drohnen mit Geschütztürmen entwickelt, die Hubschrauber abschießen können. Nun verfüge die Ukraine über Drohnen, die in der Lage sind, russische Kampfflugzeuge vom Meer aus abzuschießen.

„Wir haben Boote entwickelt, die andere Drohnen transportieren. Außerdem verfügen wir über Boote, die vom Meer aus Ziele an Land angreifen. Und wir entwickeln stabilere Drohnen, die länger und effektiver auf See operieren können. Bald – und zwar in nicht allzu ferner Zukunft – werden wir über Systeme verfügen, die sogar unter den Bedingungen des Ozeans einsetzbar sind. Wir arbeiten zudem intensiv an Unterwassersystemen“, erklärte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine die richtigen Lösungen mit Drohnen finde, die zur Lösung von Problemen, beispielsweise in der Straße von Hormus, eingesetzt werden könnten.