Innerhalb eines Tages wurden in drei Regionen fast 20 Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am 9. Mai haben die Russen im Osten und Süden der Ukraine 19 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Infrastruktur und Wohnhäuser wurden beschossen.

Im Laufe des 9. Mai, als zwischen der Ukraine und Russland ein „Waffenstillstand“ galt, wurden in den Regionen Donezk, Charkiw und Cherson durch Beschüsse der Besatzungstruppen 19 Menschen verletzt.

Quelle: : Militärverwaltung der Oblast Donezk, Militärverwaltung der Oblast Charkiw, Militärverwaltung der Oblast Cherson

Details: : Am 9. Mai verwundeten die Russen vier Einwohner der Region Donezk – zwei in Druschkiwka sowie je einen in Kostjantynivka und Dobropillia.

Im selben Zeitraum wurden infolge von Beschüssen in der Region Charkiw acht Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Insbesondere erlitten in Charkiw Frauen im Alter von 74, 70 und 32 Jahren sowie zwei 8-jährige Jungen eine akute Stressreaktion; in Stetskivka wurden Männer im Alter von 37 und 43 Jahren sowie eine 36-jährige Frau verletzt.

In der Region Cherson wurden unterdessen sieben Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Es wird darauf hingewiesen, dass russische Streitkräfte kritische und soziale Infrastruktur angegriffen und ein Hochhaus sowie acht Privathäuser beschädigt haben.

Zur Erinnerung: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat positiv auf die Erklärung des US-Präsidenten zu einem Waffenstillstand mit der Russischen Föderation vom 9. bis 11. Mai reagiert.