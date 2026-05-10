Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Staatschef dankte jeder Mutter für das Leben, für den Glauben an ihre Kinder, für ihre Gebete, ihren Schutz und ihre Unterstützung.

Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte den Ukrainerinnen zum Muttertag. Ein entsprechender Beitrag wurde am Sonntag, dem 10. Mai, auf der Facebook-Seite des Staatsoberhauptes veröffentlicht.

„Heute ist Muttertag. Und gerade heute möchte ich das wichtigste Wort sagen – Danke. Danke für die bedingungslose Liebe, die definitiv keine Grenzen kennt, und für alles, was eine Mutter für ihr Kind und ihre Familie tut. Die Kriegsbedingungen haben das Leben von Millionen ukrainischer Familien verändert. Und ukrainische Mütter stehen heute für unglaubliche Geduld, Mut, Tapferkeit und Liebe, die helfen, durchzuhalten“, heißt es in der Botschaft.

Selenskyj dankte jeder Mutter für das Leben, für den Glauben an ihre Kinder, für die Gebete, den Schutz und die Unterstützung.

Die Ukraine feiert, wie viele andere Länder der Welt auch, den Muttertag am zweiten Sonntag im Mai. Dieser Feiertag wurde am 10. Mai 1999 durch einen Erlass des damaligen ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma offiziell eingeführt.