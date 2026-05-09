In Kiew hat ein Mann mitten auf der Straße geschossen: Was ist bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagen die Strafverfolgungsbehörden? Am späten Samstagabend, dem 9. Mai, kam es in einem Stadtteil von Kiew zu einer Schießerei. Derzeit ermitteln die Strafverfolgungsbehörden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf lokale Medienberichte und eine Stellungnahme der Pressesprecherin der Nationalpolizei, Julia Girdvil.