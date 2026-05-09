Das Büro von Selenskyj hat auf die jüngste „Einladung“ Putins nach Moskau reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was hieß es aus dem Büro des Präsidenten? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bereit, sich mit Kremlchef Wladimir Putin an jedem Ort außer Moskau zu treffen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Berater des Präsidialamtes, Serhij Leschtschenko, im Rahmen einer Fernsehsendung.