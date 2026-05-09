Am Sonntag regnet es in Kiew und in einigen Regionen, im Osten bis zu +26 °C

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am 10. Mai gibt es in der Ukraine Regen, stellenweise Gewitter, die Tagestemperaturen liegen bei 13–18 °C, im Osten und Südosten bis zu +26 °C.

Am Sonntag, dem 10. Mai, wird es in Kiew und einer Reihe von Regionen regnen, die Tagestemperaturen liegen bei 13–18 °C, im Osten und Südosten bis zu 26 °C.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Details: : In der Ukraine ist es bewölkt mit Aufhellungen. Mäßiger, tagsüber in den zentralen, Kiewer und Sumer Regionen stellenweise starker Regen, vereinzelt Gewitter; im äußersten Westen, nachts sowie im Osten und Südosten des Landes ohne Niederschläge.

Der Wind weht überwiegend aus Nordwest (im Süden und Osten aus Süd), 5–10 m/s.

Die Temperaturen liegen nachts bei 10–15 °C, im äußersten Westen des Landes bei 5–10 °C; tagsüber bei 13–18 °C, im Osten und Südosten bei 21–26 °C.

In Kiew und der Region ist es bewölkt mit Aufhellungen. Mäßiger, tagsüber stellenweise in der Region starker Regen. Der Wind weht aus Nordwest mit 5–10 m/s.

Die Temperaturen in der Region liegen nachts bei 10–15 °C, tagsüber bei 13–18 °C; in Kiew liegen sie nachts und tagsüber bei 13–15 °C.