Polen liefert den russischen Archäologen Butjagin, der Ausgrabungen auf der Krim durchgeführt hat, an die Ukraine aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Er wird verdächtigt, Schäden in Höhe von über 200 Millionen Hrywnja verursacht zu haben. Das Bezirksgericht in Warschau hat die Auslieferung des russischen Archäologen Alexander Butjagin an die Ukraine für zulässig erklärt, wo er der Zerstörung einer archäologischen Stätte auf der Krim verdächtigt wird.