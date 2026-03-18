Aufgrund der Bewölkung steigt der Stromverbrauch in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Stromverbrauch zeigt eine steigende Tendenz. Heute, am 18. März, lag er um 9:30 Uhr um 11,1 % höher als am Dienstag, dem 17. März.

Dies teilt die Pressestelle der NEC „Ukrenerho“ mit.

Grund für diese Veränderungen ist das bewölkte Wetter in den meisten Regionen der Ukraine.

„Dies führt zu einer geringen Effizienz der privaten Solarkraftwerke und einem entsprechenden Anstieg des Energieverbrauchs aus dem allgemeinen Netz“, heißt es in der Mitteilung. Infolge von Drohnenangriffen auf Energieanlagen und Beschuss in den Frontgebieten kam es am Morgen zu neuen Stromausfällen in vier Regionen der Ukraine.

Es handelt sich um die Gebiete Charkiw, Donezk, Mykolajiw und Tschernihiw.

„Dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen. Die Energieversorger tun alles in ihrer Macht Stehende, um die vom Feind beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen“, heißt es in der Mitteilung.