In Kiew waren Explosionen zu hören: Die Luftabwehr funktioniert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 27. Juli waren in Kiew Explosionen zu hören. Die Russen greifen die Hauptstadt mit Drohnen an.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Kiewer Bürgermeisters Witalij Klitschko und den Kanal der Militärverwaltung der Stadt Kiew (Kyjiw City Military Administration).

„Die Luftverteidigung arbeitet an feindlichen Drohnen! Wir fordern die Einwohner und Gäste von Kiew auf, in Schutzräumen zu bleiben“, heißt es in der Nachricht um 22:31 Uhr.

Gleichzeitig schrieb Klitschko über die Arbeit der Luftabwehrkräfte. Wenige Minuten zuvor war mindestens eine Explosion in der Stadt zu hören.

Gleichzeitig warnte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, dass Angriffsdrohnen auf Kiew zufliegen. In der letzten Meldung um 22:33 Uhr bestätigte das Militär, dass die Stadt angegriffen wurde und forderte die Einwohner von Kiew auf, sich in Schutzräumen aufzuhalten.

Wo der Alarm angekündigt wurde

Ab 22:36 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, gilt das Signal weiterhin für die Regionen Kiew, Tscherkassy, Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Charkiw, Saporischschja und Donezk.

