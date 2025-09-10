Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht vom 10. auf den 11. September kam es zu Explosionen in Sumy und Tschernihiw. In beiden Städten herrscht weiterhin Luftschutzalarm.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Suspilne Novyny Telegram.

„Nach Angaben der Korrespondenten von Suspilne war in Sumy eine Explosion zu hören“, hieß es in dem Bericht um 01:00 Uhr.

Kurze Zeit später meldete der Sender, dass eine zweite Explosion in Sumy zu hören war. Außerdem waren um 01:09 Uhr Explosionen in Tschernihiw zu hören.

Die wahrscheinliche Ursache für die Explosionen war ein Drohnenangriff. Um 21:48 Uhr entdeckte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine eine Gruppe von Drohnen über Tschernihiw und um 01:16 Uhr flog mindestens eine Drohne über Chotyn in Richtung Sumy.

Wo der Alarm ausgelöst wurde

Ab 01:21 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, besteht das Signal weiterhin in den Regionen Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Donezk.