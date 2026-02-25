In Großbritannien hat die erste ukrainische Fabrik zur Herstellung von Drohnen ihre Arbeit aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Großbritannien hat die erste ukrainische Verteidigungsfabrik des Unternehmens Ukrspecsystems, die Drohnen herstellt, ihre Arbeit aufgenommen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, wurde dies vom ukrainischen Botschafter in Großbritannien, Valery Saluschnyj, bekannt gegeben.

Laut Saluschnyj handelt es sich um einen Produktionskomplex des Unternehmens Ukrspecsystems, dessen Drohnen ihre Effizienz unter den Bedingungen eines hochtechnologischen Krieges bewiesen haben.

„Die Ukraine befindet sich in einem Krieg, der von ständigen Raketenangriffen, der Zerstörung der Infrastruktur und der Bedrohung der Produktion geprägt ist. Unsere Ingenieure entwickeln Lösungen, die direkt aus den Erfahrungen an der Front hervorgehen. Sie verbessern die Systeme nicht auf der Grundlage theoretischer Untersuchungen, sondern auf der Grundlage der Ergebnisse realer Kampfeinsätze“, erklärte er.

Daher hat die Aufnahme der Produktion in Großbritannien laut dem ukrainischen Botschafter eine tiefgreifende strategische Logik.

„Es handelt sich nicht um eine Verlagerung des Schwerpunkts aus der Ukraine. Es ist eine Erweiterung unserer gemeinsamen Fähigkeiten und die Schaffung eines zweiten Stabilitätskreislaufs, der die Kontinuität der Produktion gewährleistet“, betonte Saluschnyj.

Er fügte hinzu, dass das Zentrum für technische Expertise in der Ukraine verbleibe und die Produktion in den britischen Verteidigungsbereich integriert werde.

„Wir schaffen eine neue Qualität der Partnerschaft, in der Verbündete sich nicht nur gegenseitig unterstützen, sondern auch eine gemeinsame industrielle Sicherheitsbasis bilden“, erklärte der Botschafter.

Das Unternehmen Ukrspecsystems ist seit 2014 auf dem Markt tätig und hat sich einen Ruf als Entwickler hocheffizienter unbemannter Lösungen erworben. Seine Visitenkarte sind die Aufklärungskomplexe PD-2, Gekata und die Shark-Reihe.

