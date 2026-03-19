Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten von Amerika lag am 17. März bei über 39 Billionen Dollar.

Die Staatsverschuldung der USA hat erstmals die Marke von 39 Billionen Dollar überschritten. So belief sich die Gesamtverschuldung des Landes laut Angaben des US-Finanzministeriums vom 17. März auf fast 39,017 Billionen Dollar, wie die AP berichtet.

Die Marke von 38 Billionen Dollar wurde vor etwa fünf Monaten – Ende Oktober 2025 – überschritten, wie die Medien berichten. Die Marke von 37 Billionen Dollar wurde hingegen Mitte August des vergangenen Jahres überschritten.

Das Haushaltsamt des US-Kongresses (CBO) prognostizierte im Februar, dass die Staatsverschuldung des Landes im Haushaltsjahr 2036 56,15 Billionen US-Dollar (120 % des BIP) erreichen wird, verglichen mit 30,17 Billionen US-Dollar (99 % des BIP) im Haushaltsjahr 2025, das im September endete.

Gleichzeitig wird die Verschuldung im Jahr 2030 auf 108 % des BIP ansteigen und damit den bisherigen Rekord von 106 % des BIP übertreffen, der 1946 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verzeichnet wurde.

Zur Erinnerung: Ende 2025 belief sich die Staatsverschuldung der Ukraine auf 9.042,7 Mrd. Hrywnja (213,3 Mrd. Dollar). Innerhalb eines Jahres stieg sie um 29,5 % in Hrywnja-Äquivalent (28,4 % in Dollar-Äquivalent).

Die Weltwirtschaft wächst moderat, ist jedoch von tiefgreifenden strukturellen Krisen geprägt