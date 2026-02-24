Wird Orbán die 90 Milliarden Euro nicht blockieren? Die EU hat bekannt gegeben, wie es mit dem Kredit für die Ukraine weitergeht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Europäische Union wird noch in dieser Woche einen Rekordkredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Ukraine genehmigen, ungeachtet der Position des ungarischen Ministerpräsidenten Wiktor Orbán.

Dies wurde von einem EU-Beamten gegenüber RBK Ukrajina in einem Kommentar erklärt.