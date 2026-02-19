Die Ukraine wird in Kürze neue Tranchen von der EU erhalten: Erklärung des EU-Kommissars

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die EU plant, der Ukraine zusätzlich zu den bereits für 2026 bereitgestellten 153 Millionen Euro weitere Mittel zur Verfügung zu stellen. Die neuen Hilfstranchen werden in Kürze bekannt gegeben.

Dies teilte EU-Kommissarin Adja Labib in einem Interview mit RBK Ukrajina mit.

Laut Labib handelt es sich bei den 153 Millionen Euro lediglich um die erste Mittelzuweisung für das laufende Jahr. Dieser Betrag ist die Grundlage, auf der die weitere Unterstützung aufbaut.

„Wir werden sicherlich später weitere Tranchen ankündigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir dies in Kürze tun werden, angesichts der Bedürfnisse und des strengen Winters, den Sie durchleben“, betonte Aja Labib.

Sie fügte hinzu, dass der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln durch den harten Winter und die Angriffe auf kritische Infrastruktur bedingt sei. Die EU ist sich der Dringlichkeit der Lage bewusst und bereitet weitere Entscheidungen über die Bereitstellung finanzieller Mittel vor.

Hilfe für die Ukraine und Wiederaufbau