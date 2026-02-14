Die Europäische Union wird der Ukraine nach der Genehmigung des IWF-Programms 90 Milliarden Euro zur Verfügung stellen – Swyrydenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Bereitstellung von 90 Milliarden Euro aus der EU für die Ukraine ist an die Genehmigung des neuen Vierjahresprogramms des IWF geknüpft, die für Februar erwartet wird.

Dies teilte die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko bei einem Gespräch mit Journalisten mit, wie „Ukrinform“ berichtet.

„Der Internationale Währungsfonds plant, bis Ende Februar ein weiteres Programm zur Unterstützung der Ukraine zu prüfen. Von dieser Entscheidung hängt es ab, ob wir im April wie geplant 90 Milliarden Euro Hilfe von der Europäischen Union erhalten werden“, erklärte Swyrydenko.

Die Regierungschefin zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass der IWF eine positive Entscheidung für die Ukraine treffen werde.

Der Kredit der Europäischen Union ist für die Jahre 2026-2027 vorgesehen.

„In diesem Jahr rechnen wir mit 60 Milliarden Euro, von denen 15 Milliarden für die Unterstützung des Haushalts und 45 Milliarden für den Kauf von Waffen und Technik vorgesehen sind. Im nächsten Jahr wird die Aufteilung 15 zu 15 Milliarden Euro betragen“, erklärte Swyrydenko.

Sie fügte hinzu, dass Finanzminister Serhij Martschenko und Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow derzeit die monatlichen Finanzbedürfnisse der Ukraine berechnen, um die Tranchen zu koordinieren.

Nach der Fertigstellung werden diese Berechnungen an die Partner weitergeleitet, sodass die Finanzierung bereits im April beginnen kann.