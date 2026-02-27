Das neue Vierjahresprogramm des IWF sieht zehn Tranchen für die Ukraine vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die erste sofortige Tranche sieht die Bereitstellung von fast 1,51 Milliarden Dollar vor; im Jahr 2027 wird das Volumen der beiden Tranchen 0,88 Milliarden Dollar betragen.

Das neue vierjährige EFF-Programm zur erweiterten Finanzierung der Ukraine durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) sieht neben der sofortigen ersten Tranche in Höhe von fast 1,51 Milliarden US-Dollar neun weitere Tranchen vor, die von entsprechenden Überprüfungen und der Erfüllung der erforderlichen Kriterien abhängig sind. Ihr Gesamtvolumen beträgt fast 8,1 Milliarden Dollar (SDR5). Dies geht aus den Dokumenten des Fonds hervor, die nach der Genehmigung des Programms in der Nacht zum Freitag, dem 27. Februar, veröffentlicht wurden.

Für dieses Jahr sind drei Überprüfungen geplant – Anfang Juni, September und Dezember. Bei erfolgreichem Abschluss dieser Überprüfungen kann die Ukraine zweimal 0,69 Milliarden Dollar sowie weitere 0,96 Milliarden Dollar erhalten.

Danach wird das Programm auf halbjährliche Überprüfungen umgestellt – jeweils Anfang Juni und Dezember eines jeden Jahres.

Für 2027 ist ein Volumen von zwei Tranchen in Höhe von etwa 0,88 Milliarden Dollar vorgesehen, für 2028 sind es 0,44 Milliarden Dollar und 0,47 Milliarden Dollar.

Im letzten Jahr des Programms sind zwei weitere Tranchen in Höhe von 0,4 Milliarden Dollar und 0,86 Milliarden Dollar vorgesehen.

Es sei daran erinnert, dass die Ukraine zugestimmt hat, Verpflichtungen im Rahmen des neuen erweiterten Finanzierungsprogramms (EFF) des Internationalen Währungsfonds zu übernehmen.