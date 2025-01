Nachrichten vom 16. Januar: Geldstrafen für verspätete Waffenlieferungen, Entlassungen bei der Steuerbehörde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Die Lozovyi Änderungen. Einige Wirtschaftsverbände sprachen sich gegen die Verabschiedung des Gesetzentwurfs Nr. 12367 aus, der die Strafprozessordnung und das Gesetz über die Staatsanwaltschaft ändert, da sie der Meinung sind, dass diese Änderungen zu einem potenziellen Druck auf die Wirtschaft führen und der Willkür der Strafverfolgungsbehörden Vorschub leisten könnten. Über Geldstrafen für Auftragnehmer. Die Werchowna Rada hat Änderungen am Haushaltsgesetz Nr. 12245 über die Verwaltung öffentlicher Investitionen angenommen. Dies ist ein Leuchtfeuer des IWF (mit einer Frist bis Ende Januar). Über ukrainische Chips. Das Ministerium für digitale Transformation will mit der Produktion von Chips mit 180, 130 und 110 Nanometern (nm) beginnen, auch wenn dies nicht die fortschrittlichsten Entwicklungen sind. Über das KKW KhNPP. Am 16. Januar unterstützte der Ausschuss für Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe der Werchowna Rada Änderungen am Gesetzentwurf Nr. 11392, die es NNEGC Energoatom ermöglichen, Reaktoren aus Bulgarien für den Bau der Blöcke 3 und 4 des KKW Chmelnyzky zu kaufen. Der Betrag beläuft sich auf etwa 600 Millionen Euro. Über den Steuerdienst. In der staatlichen Steuerbehörde der Ukraine hat es eine weitere personelle Veränderung gegeben: einige Beamte wurden entlassen. EP exklusiv: Nischenschokolade aus außergewöhnlichen Kakaobohnen. Die Geschichte der Unternehmerschwestern aus Luzk Die Luchanky begannen mit der Herstellung von Schokolade aus Terroir-Kakaobohnen und gewannen sechs Preise bei einem Wettbewerb in London. Was macht ihr Produkt so besonders? Kyjwstar geht an die Börse: Was steckt hinter dem viel beachteten US-Börsengang Der Mobilfunkanbieter Kyjwstar hat angekündigt, seine Aktien an der US-Börse zu platzieren. Was wird das Unternehmen davon haben?