Ein Erdbeben hat Rumänien erschüttert, und die Erschütterungen haben die Ukraine erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Erdbeben der Stärke 3,7 auf der Richterskala erschütterte am Donnerstag, 30. Dezember, das Vrancea-Gebirge im Osten Rumäniens. Dies teilte die Hauptsonderbeobachtungsstelle mit.

Das Erdbeben wurde um 16:57 Uhr Kiewer Zeit registriert.

„Die Quelle des Erdbebens befindet sich auf rumänischem Gebiet, im Vrancea-Gebirge, 115 km von der Grenze zur Ukraine entfernt, in einer Tiefe von 74 km. Das Erdbeben kann von Personen wahrgenommen werden, die sich in ruhigen Räumen aufhalten, insbesondere in den oberen Stockwerken, und stellt keine Gefahr für die Bevölkerung dar“, heißt es in dem Bericht.

