In der Ukraine wird es mancherorts regnerisch sein, in den Karpaten wird Schneeregen erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den kommenden Tagen kommt es in den meisten Regionen der Ukraine zu leichten Regenfällen, in den Karpaten zu Schneeregen.

Quelle: Ukrhydrometcentre

Wörtlich vom UGMC : .* „Am 2. April wird es in den westlichen, nördlichen, Winnyzja und Tscherkassy Regionen tagsüber und im Südosten des Landes leichten Regen geben, im Rest des Landes keinen Niederschlag; nachts und morgens wird es in den zentralen und südlichen Regionen Nebel geben; die Temperatur wird nachts 4-9°C, tagsüber 8-13°C, im Süden, Osten und in der Dnipro Region 14-19°C betragen.“

Einzelheiten: Es werden Winde aus Nordwest und Nord erwartet, 5-12 m/s, mit Böen von 15-20 m/s im nordwestlichen Teil und in den Karpaten an einigen Stellen im Laufe des Tages.

In der Hauptstadt gibt es am Mittwoch leichten Regen, nachts +8+6°, tagsüber bis zu +11°, Nordwind, 7-12 m/s.

In den nächsten beiden Tagen wird es im Südosten des Landes und in der Nacht zum 3. April in den Regionen Transkarpaten, Vorkarpaten und Winnyzja leichten Regen geben, in den Karpaten Schneeregen, im Rest des Landes keinen Niederschlag.

Am 3. und 4. April liegen die Temperaturen in der Nacht bei 4-9°C, in den westlichen und nördlichen Regionen bei 0-6°C und tagsüber bei +11+18°C. Wind aus Nordwesten und Norden, 5-12 m/s.

In Kiew am Donnerstag und Freitag keine Niederschläge, nachts +6+4°, tagsüber bis zu +16+18°, Nord, Nordwestwind, 5-12 m/s.