In vier Regionen sind einige Verbraucher aufgrund des russischen Beschusses weiterhin ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine sind seit dem Morgen des 5. Dezember die Verbraucher in den Regionen Winnyzja, Dnipro, Donezk und Odessa aufgrund des feindlichen Beschusses der Energieinfrastruktur weiterhin ohne Strom versorgt.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Die Wiederherstellungsarbeiten an den beschädigten Stromanlagen sind im Gange, und Ingenieure arbeiten an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Um es kurz zu machen:

Am Abend des 4. November waren etwa 35.000 Haushalte in Odessa aufgrund eines russischen Angriffs auf die Energieinfrastruktur ohne Strom.