Die Ukraine hat rund um die Uhr Strom importiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Stromimporte aus den benachbarten EU-Staaten ermöglichen es, das Kapazitätsdefizit im Energiesystem teilweise zu decken, sagte das Energieministerium.

Die Ukraine importiert am Mittwoch zu jeder Stunde des Tages Strom aus Europa. Dies sagte der stellvertretende Energieminister Mykola Kolesnik bei einem Briefing am 10. Dezember.

„Um das durch den russischen Beschuss verursachte Stromdefizit im Energiesystem teilweise auszugleichen, werden am heutigen Tag Stromimporte aus den EU-Nachbarländern getätigt. Die Lieferung erfolgt zu jeder Stunde des Tages“, erklärte er.

Kolesnik erinnerte die Unternehmen an die Möglichkeit des gezielten Imports von Strom in einem Umfang von mehr als 60%, was die Unternehmen vor Stromausfällen bewahren sollte.

Er wies auch darauf hin, dass die Ukraine weiterhin von Partnern humanitäre Ladungen mit Ausrüstung für die Wiederherstellung von Energieanlagen erhält.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es am 10. Dezember in der Ukraine rund um die Uhr zu Stromausfällen kommen wird. Gleichzeitig weigerte sich Ukrenerho zum ersten Mal, das Volumen der Stromausfälle in den Warteschlangen zu nennen.

Unterdessen kündigte die Regierung Entscheidungen an, die die Situation mit dem Licht für die Bevölkerung verbessern sollen.