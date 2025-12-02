Russische Angriffe haben in mehreren Regionen zu Stromausfällen geführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge russischer Angriffe auf Energieanlagen sind die Verbraucher in den Regionen Odessa, Donezk, Charkiw und Dnipropetrowsk ohne Strom.

Seit dem Morgen des 2. Dezember sind die Verbraucher in den Regionen Odessa, Donezk, Charkiw und Dnipropetrowsk aufgrund neuer russischer Angriffe ohne Strom. Dies meldete der Pressedienst von Ukrenerho. „Wo immer die Sicherheitslage es zulässt, gehen die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung weiter. Die Stromtechniker tun alles, um die beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen und alle abgeschalteten Abonnenten mit Strom zu versorgen“, heißt es in der Mitteilung. Es wird festgestellt, dass der Stromverbrauch einen Aufwärtstrend aufweist. Um 9:30 Uhr am 2. Dezember lag er 2% höher als zur gleichen Zeit des Vortages. Der Grund für diese Veränderungen – ein Rückgang der Lufttemperatur sowie bewölktes Wetter in der gesamten Ukraine.

Erinnern Sie sich, aufgrund der vorangegangenen massiven Raketen- und Drohnenangriffe der Russischen Föderation in allen Regionen der Ukraine sind heute gezwungen, Maßnahmen zur Begrenzung des Verbrauchs anzuwenden: stündliche Abschaltungen von 0,5 bis 3 Warteschlangen, sowie Strombegrenzungspläne für industrielle Verbraucher und Unternehmen.

