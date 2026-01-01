Die Folgen des russischen Angriffs: Eine beträchtliche Anzahl von Familien in zwei Regionen ist ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 1. Januar hat der Feind einen Drohnenangriff auf Stromanlagen in mehreren Regionen der Ukraine durchgeführt.

Dies berichteten die Pressedienste des Energieministeriums und von Ukrenerho.

Am Morgen war eine beträchtliche Anzahl von Verbrauchern in den Regionen Wolhynien und Odessa von der Stromversorgung abgeschnitten, und in der Region Tschernihiw kam es zu neuen Stromausfällen.

Die Wiederherstellungsarbeiten haben bereits begonnen, und die Kunden werden nach und nach wieder an den Strom angeschlossen.

Zur Erinnerung:

In der Nacht und am Morgen des 31. Dezembers führte der Feind Drohnenangriffe auf Stromanlagen durch, und in mehreren Regionen kam es zu erheblichen Stromausfällen.