Hacker des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine haben Tankkarten in Russland blockiert und Dutzende von Online-Ressourcen "lahmgelegt", Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Cyber-Spezialisten des ukrainischen Geheimdienstes haben anlässlich des Tages des ukrainischen Geheimdienstes eine groß angelegte Operation im feindlichen Cyberspace durchgeführt.

Dies wurde RBK Ukrajina von Quellen berichtet.

Den Quellen zufolge starteten ukrainische Cyber-Spezialisten am Morgen des 7. September DDOS-Angriffe auf die russische Netzwerkinfrastruktur, die Online-Kraftstoffzahlungen, einschließlich des Betriebs von Rospetrol-Tankkarten, ermöglicht.

Zu den angegriffenen Zielen gehörten die Plattform Advanced Payment Systems, Rostelecom und Lukoil-Server.

Infolge der Operation entstand Russland ein Schaden in Höhe von 1 bis 3 Millionen USD.

Ebenfalls an diesem Tag wurde ein Cyberangriff auf die Informations- und Kommunikationsinfrastruktur von K-Corp, einem Telekommunikationsdienstleister, gestartet.

Die ukrainischen Hacker legten mehr als 700 Switches und 13 Server in zwei Rechenzentren von K-Corp lahm und legten den Betrieb vollständig lahm. Das Unternehmen wurde zur Zielscheibe, weil es Dienstleistungen für den russischen Kalaschnikow-Konzern erbringt.

Darüber hinaus wurden Dutzende von Online-Ressourcen angegriffen, auf deren Hauptseiten Glückwünsche zum Tag des militärischen Geheimdienstes der Ukraine erschienen.

Laut Quellen im Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine wird die Arbeit zur Zerstörung der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur von Unternehmen, die zum russischen Krieg beitragen, bis zur Räumung der ukrainischen Territorien fortgesetzt.

Cyberattacken gegen Russland