Hacker haben Cyberangriffe auf ukrainische Notare intensiviert - State Special Communications Service

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Seit der zweiten Januarhälfte 2025 zeichnet das staatliche Computer-Notfallteam der Ukraine (CERT-UA) aktuelle Informationen über die Aktivitäten der kriminellen Gruppe UAC-0173 auf, berichtet der Pressedienst des staatlichen Sonderkommunikationsdienstes der Ukraine. Dem Bericht zufolge senden Hacker gefährliche E-Mails an Notare, um sich Fernzugriff auf Computer zu verschaffen und anschließend unerlaubte Änderungen an staatlichen Registern vorzunehmen. Die Spezialisten des CERT-UA haben die betroffenen Computer in sechs Regionen der Ukraine identifiziert und sofortige Maßnahmen ergriffen. Es ist jedoch möglich, dass die Cyberangriffe weitergehen“, heißt es in der Erklärung. Zur Erinnerung: Am 19. Dezember erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische und euro-atlantische Integration und Justizministerin der Ukraine, Olha Stefanishyna, dass Russland einen Cyberangriff auf staatliche Register gestartet habe, die in die Zuständigkeit des Justizministeriums fallen. Am 10. Januar stellte das Justizministerium nach einem groß angelegten Cyberangriff der Russischen Föderation den Betrieb aller wichtigen Dienste des einheitlichen staatlichen Registerportals wieder her. Es versprach, die defekten Dienste in naher Zukunft zu reparieren.