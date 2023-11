Letztes Jahr legten Hacker einen Teil der ukrainischen Umspannwerke lahm

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die mit Russland verbundene Hackergruppe Sandworm führte im Oktober 2022 einen schweren Cyberangriff auf das ukrainische Stromnetz durch. Der Angriff fiel mit einem massiven Beschuss zusammen, bei dem der Feind innerhalb von zwei Tagen mehr als hundert Raketen auf die Ukraine abfeuerte. Dies berichtet der Pressedienst der Firma Mandiant, die zu Google gehört.

Es wird berichtet, dass die Hacker von Sandworm dann eine neue Technologie einsetzten: die Fernbeeinflussung von Leistungsschaltern in ukrainischen Umspannwerken, was „zu einer ungeplanten Unterbrechung der Stromversorgung führte.“

Mandiant stellt fest, dass der Cyberangriff während massiver russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine erfolgte.

„Unserer Analyse zufolge begann der Eingriff im Juni 2022 oder früher und gipfelte in zwei verheerenden Ereignissen am 10. und 12. Oktober 2022“, so das Unternehmen weiter.

Erinnern Sie sich: Bei einem massiven Angriff auf die Ukraine am 10. Oktober 2022 setzte Russland 84 Marschflugkörper und 24 Drohnen ein. Die ukrainischen Verteidiger zerstörten 56 Ziele. Darunter – 43 Marschflugkörper und 13 unbemannte Luftfahrzeuge (davon 10 vom Typ „Kamikaze“).