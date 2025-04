In Charkiw waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 2. April waren in Charkiw Explosionen zu hören, und die Russen griffen die Stadt massiv mit Drohnen an.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw Oleh Synjehubow, Bürgermeister von Charkiw Ihor Terekhov

Einzelheiten: Synjehubow berichtete über die Explosionen in Charkiw, ohne Details zu nennen.

Die öffentlichen Medien von Charkiw berichteten von mindestens drei Explosionen in der Stadt.

Aktualisierung: Terekhov sagte, dass der Feind bereits mehrere Angriffe auf die Stadt von Drohnen aus gestartet hat. Ihm zufolge wird ein Feuer im Bezirk Kholodnohirsky der Stadt visuell beobachtet.

Um 00:28 Uhr schreibt Synjehubow von 5 Explosionen in Charkiw, die lokale Öffentlichkeit und die Medien berichten von mindestens 14 Explosionen.

Um 00:49 Uhr sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, dass Charkiw massiv von feindlichen Drohnen angegriffen werde. Mindestens 15 Explosionen waren in der Stadt zu hören.