Russland hat mit "Shakedowns" gegen die Ukraine begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine Gruppe von feindlichen Drohnen wurde bereits in den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung der Regionen Odessa und Mykolajiw gesichtet.

Gegen sieben Uhr abends am 13. April hat die russische Armee „Schaheds“ von Primorsko-Achtarsk und Chauda (vorübergehend besetzte Krim) aus gestartet. Dies berichtet die Beobachtungsstelle publicks.

Bereits um 21:43 Uhr meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, dass eine Gruppe feindlicher Drohnen in den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung der Regionen Odessa und Mykolajiw unterwegs war. Auch eine andere Gruppe von Drohnen flog in die Regionen Charkiw und Donezk.