Putins Versuch, sich als Hauptfriedensstifter darzustellen, ist gescheitert, CPJ

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der russische Diktator Wladimir Putin hat versucht, sich als Friedensstifter darzustellen, indem er den sogenannten „Osterfrieden“ ankündigte. Diese russische Informationskampagne ist jedoch gescheitert.

Dies erklärte laut RBK Ukrajina Andrij Kowalenko, Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation (CCI), auf seinem Telegram-Kanal.

„Die russische Informationsoperation, die darauf abzielt, die Ukraine zu beschuldigen, den ‚Waffenstillstand‘ zu brechen, ist gescheitert, auch im westlichen Informationsbereich“, sagte Kowalenko.

Ihm zufolge hat sich Russland selbst nicht an den von ihm ausgerufenen Waffenstillstand gehalten. An einigen Orten nutzte die russische Armee die Zeit, um sich auf mögliche neue Angriffe vorzubereiten, und in wichtigen Gebieten setzte sie die Kämpfe fort.

„Wenn Russland den Krieg wirklich beenden wollte, könnte der ‚Oster-Waffenstillstand‘ natürlich erst einmal um 30 Tage verlängert werden. Und natürlich ist der Vorschlag des ukrainischen Präsidenten, den Einsatz von Raketen und Langstreckendrohnen gegen die Zivilbevölkerung einzustellen, sehr angemessen“, sagte der Leiter der KPD.

Kowalenko fügte hinzu, dass sich sehr bald herausstellen wird, ob Russland wirklich ein Ende des Krieges anstrebt. Dies ist jedoch noch nicht erkennbar.

„Wieder einmal ist Putins Versuch, sich als Hauptfriedensstifter zu präsentieren, auf dem Gebiet der Information gescheitert. Das ist wichtig“, betonte Kowalenko.

Putins „Oster-Waffenstillstand“