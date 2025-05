"Nowa Poschta hat sein erstes gasbefeuertes Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das erste gasbefeuerte Blockheizkraftwerk wurde in der westukrainischen Drehscheibe Nowa Poschta in Betrieb genommen.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

„Nowa Poschta hat die Inbetriebnahme der ersten Gas-Kolben-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KGU) mit einer elektrischen Leistung von 1 MW bekannt gegeben. Die Anlage arbeitet nach dem Prinzip der dualen Erzeugung und produziert gleichzeitig Strom und Wärme aus Erdgas.

Dies ist nur der Anfang eines groß angelegten Projekts – sechs weitere ähnliche GuD-Anlagen befinden sich bereits in der Installationsphase. Einige davon, insbesondere in Kiew, sollen bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Installationen eine stabile Stromversorgung für die kritische Infrastruktur des Unternehmens sicherstellen sollen, unabhängig von der Situation im Stromnetz des Landes.

Nach Angaben des Unternehmens ist die Umsetzung dieses Projekts Teil einer langfristigen Strategie für Energieunabhängigkeit und nachhaltige Entwicklung. Dies ist besonders wichtig im Zusammenhang mit den regelmäßigen Einschränkungen der Stromversorgung aufgrund von Beschuss.

Um es kurz zu machen:

„Nowa Poschta hat seine Tarife für die Zustellung von Paketen ins Ausland geändert.