Die Luftverteidigungskräfte haben 38 von 54 Drohnen abgeschossen

Die Luftverteidigungskräfte zerstörten 38 russische Drohnen, 16 Nachahmungsdrohnen gingen vor Ort verloren.

In der Nacht zum 22. April griff Russland die Ukraine mit 54 Schahed-Angriffsdrohnen sowie Nachahmungsdrohnen verschiedener Typen an. Die Luftabwehr hat 38 unbemannte Flugzeuge zerstört. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Ab 09:00 Uhr wurde bestätigt, dass 38 Kampfdrohnen vom Typ Schahed (Drohnen anderer Typen) im Osten, Norden, Süden und Zentrum des Landes abgeschossen wurden. Weitere 16 Nachahmungsdrohnen – örtlich verloren, ohne nachteilige Auswirkungen.

Die Regionen Odessa und Kiew waren von dem russischen Angriff betroffen.

Erinnern Sie sich, in der Nacht griffen die Russen Odessa massiv mit Angriffsdrohnen an, in der Stadt brachen Brände aus, drei Menschen wurden verletzt. In der Region Kiew wurden sechs Privathäuser, vier Autos, drei Nebengebäude und drei Garagen beschädigt.